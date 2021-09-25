إلزام شخص بسداد 111 ألف درهم لشركة تأجير سيارات

المصدر: (أبوظبي ـ موفق محمد)

كلف عقد إيجار مركبة لمدة يوم واحد زبوناً تخلف عن إعادتها في الموعد المحدد نحو 111 ألف درهم، جراء تراكم مستحقات وصل إجماليها إلى 140 ألفاً و400 درهم، بالإضافة إلى 3950 قيمة مخالفات ارتكبها.

وقالت الشركة شارحة لدعواها التي أقامتها أمام محكمة العين الابتدائية، إنه بموجب عقد إيجار مركبة مؤرخ استأجر فيه المشكو عليه من الشاكية مركبة مقابل إيجار يومي مقداره 120 درهماً لليوم الواحد، وظلت المركبة في حوزته حتى أعادها بعد مرور 3 سنوات و4 أشهر.

وأكدت الشركة أنها طالبت المشكو عليه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة لها من تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ تسليمها لها وقيمة المخالفات المرتكبة، إلا أنه سدد مبلغ 73 ألفاً و400 درهم فقط وامتنع عن سداد باقي المبلغ المستحق لها، مشيرة إلى أنها قامت بعمل خصم كبير بلغ نحو 30 ألف درهم من إجمالي المطالبة المالية.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 37 ألفاً و470 درهماً والمصاريف.

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