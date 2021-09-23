تقرير طبي يرفع تعويضات ستيني من 20 إلى 130 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تقدم رجل ستيني بشكوى لدى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية ضد المشكو عليها (شركة تأمين)، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له التعويض الجابر للأضرار المعنوية والأدبية والمستقبلية، وعن الكسب الفائت بإجمالي مبلغ 300 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

حادث

وقال إنه تعرض لحادث سير تسببت له فيه المركبة المؤمن عليها لدى المشكو عليها، بموجب وثيقة تأمين سارية، وتخلف له عن ذلك عجز كبير، يتطلب إحالته لطبيب شرعي لتحديد نسبته وبيان مدى أثره على قدرته على العمل، وقد أدين سائق السيارة المتسببة بموجب حكم صادر من المحكمة الجزائية.

وأصدرت اللجنة قراراً قضى بإلزام المشكو عليها بأن تدفع للشاكي مبلغ 20000 درهم، وفائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام، و200 درهم أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

تظلم

وتظلم الشاكي من هذا القرار أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، والتي أمرت بإحالة الشاكي إلى الطبيب الشرعي، الذي أشار في تقريره إلى أن الشاكي في حدود نهاية العقد السادس من العمر وحالة صحية عامة جيدة، يمشي بعرج واضح وحالته الإصابية استقرت.

وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية وتخلف لديه جراء الحادث المروري الذي تعرض له، تأثر الأداء الحركي للطرف العلوي الأيسر بسبب كسر منتصف عظمة الترقوة اليسرى والكسر المتفتت بعظمة اللوح للكتف الأيسر، وما نجم عن ذلك من تيبس شبه كامل لمفصل الكتف الأيسر، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بوظائف ذلك الطرف، لتقضي المحكمة، بتعديل قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، برفع قيمة التعويضات من 20 ألفاً إلى 130 ألف درهم.

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