134 ألفاً وتذكرة طيران لمندوب مبيعات فُصل تعسفياً

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

أقام مندوب مبيعات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مالك شركة بأن يؤدي له مبلغ 298 ألف درهم، قيمة رواتب متأخرة لفترة تبلغ 26 شهراً، وبدل إجازة، بجانب تعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عمل بها، وبدل مسكن، ومصاريف الدارسة لنجله، وتذكرة سفر، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 50 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وخلال نظر القضية أكد الشاكي أنه لم يتسلم راتبه خلال فترة عمله وأنه تم الاتفاق معه من قبل المشكو عليه، على سداد السكن ومدرسة ابنه وأن الراتب مؤجل لحين تحصيل مستحقات ومبالغ نظير أعمال لمؤسسات أخرى.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 134 ألفاً و916 درهماً، وأن يدفع قيمة تذكرة عودة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصروفات القضائية.

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