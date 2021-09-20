بنوك تحذّر عملاءها من الاحتيال المتقن لبعض العصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تواصل عدد من البنوك في الإمارات مع عملائهم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية للتحذير من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال متقنة من بعض العصابات بطرق مختلفة، والإبلاغ فوراً عن أي نشاط احتيالي.

تضمنت التحذيرات تلقي رسائل أو مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة موظفي المصارف أو الشرطة أو الدوائر الحكومية أو شركات التوصيل أو مزودي خدمات الاتصالات، وذلك بهدف الحصول على بياناتك الشخصية لتنفيذ عمليات احتيال.

وطالبت المصارف بالحذر والتوقف عن التعامل مع أي رسائل أو مكالمات تطلب رقم الحساب، أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني، أو كلمة السر لمرة واحدة OTP التي يرسلها المصرف الذي يتم التعامل معه.

ووضعت المصارف عدة تساؤلات يجب على العملاء التنبه إليها، منها هل أخبرك المتصل ما هو المصرف الذي يتحدث باسمه؟ أم أنه يصرّح فقط بأنه يتصل من «المصرف الذي تتعامل معه»؟، هل تركت أي رسالة مؤخراً على صفحة التواصل الاجتماعي التابعة لمصرفك وتمكن المتصل من الاطلاع على هذه الرسالة؟، لماذا يحتاج المتصل إلى كلمة السر لمرة واحدة OTP الخاصة بك، والتي أرسلها لك مصرفك نفسه؟ هل تم الاتصال بك من رقم هاتف محمول؟ لماذا لا يتصلون بك من أحد الخطوط الأرضية؟

وأكد البيان الذي أرسله عدد من المصارف للعملاء أنه لن يكشف المصرف الذي تتعامل معه أبداً عن بياناتك الشخصية بهذه الطريقة، مع ضرورة الحرص على عدم مشاركة كلمة السر لمرة واحدة OTP مع أي شخص أبداً، فقد يتمكن من القيام بعملية احتيال إذا كان يملكها.

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