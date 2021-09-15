مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمستودع إطارات بأم الثعوب

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق نشب ظهر أمس في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين، ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات إخلاء الموقع و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.



وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند 01:48 من ظهر أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء لموقع الحريق، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، حيث نجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء.



وقال مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أية إصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن التعاون المثمر مع شرطة أم القيوين والإسعاف الوطني ودائرة بلدية أم القيوين وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين ومركز الهلال الأحمر الإماراتي بأم القيوين والاتحاد للماء والكهرباء.

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