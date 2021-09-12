جمارك دبي تضبط 64 طائراً من «الصقر الحر» مخبأة في شاحنة خضراوات

المصدر: دبي - البيان

تمكن قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب 64 طائراً حياً من نوع «الصقر الحر»، في محاولة لإدخالها أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ما يُعد مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، إذ لا تحمل الشحنة المذكورة أي مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض «سايتس».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتش في مناوبة العمل بمركز جمارك حتا في شاحنة خضراوات، فقام بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً بعد أن لاحظ علامات القلق على سائق الشاحنة ليجد عدداً من الصقور الحية من نوع «الصقر الحر»، تم إخفاؤها في مقدمة الشاحنة أسفل الخضراوات ظناً بعدم تمكن المفتش من الوصول إليها، كما تم تغطيتها بأوراق من الخضراوات وبعض الألواح الخشبية، ويعرف الصقر الحر بمهارته في رياضة صيد الطيور، وبعد تحرير الضبطية تم تسليم الصقور إلى قسم «الحجر البيطري» التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة بمركز حتا الحدودي ليتم التعامل معها وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوصها.

وأوضح حمد كاجور مدير أول مركز حتا الجمركي أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع نحو 150 شاحنة محملة بالبضائع إذ بلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 23892 شاحنة في النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا العدد يتطلب أعلى درجات اليقظة من المفتشين لضبط المهربين والمخالفين.

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