"مدني الشارقة" يسيطر على حريق في منطقة الصناعية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع في مستودع بالمنطقة الصناعية ( 8 ) بالشارقة ، حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني عند الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع في الصناعية رقم 8 ، يحوي قطع غيار وخردة، فتم تحريك آليات وفرق الانقاذ من عدد من المراكز وتمكنت من التعامل والسيطرة على الحادث من قبل الفرق ، الأمر الذي أدى الى عدم انتقال النيران الى المستودعات المجاورة .

وأكد مصدر بإدارة الدفاع المدني أنه تم السيطرة على الحادث في زمن مناسب، كما أنه لا توجد أيو إصابات نتيجة للحريق داخل المستودع ، كما تم تحويل الحادث إلى الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق ، مناشدا كافة أصحاب المصانع إلى ضرورة توفير كافة معدات الأمن والسلامة والعمل على توفير كافة اشتراطات الدفاع المدني .

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