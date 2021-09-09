شرطة دبي تتكفل بنقل وعلاج موظف تعرض لحادث في سلطنة عمان

المصدر: دبي - البيان

سارعت القيادة العامة لشرطة دبي، بإنهاء إجراءات نقل موظف أصيب في حادث تدهور في نزوى بسلطنة عمان الشقيقة، لتتمكن أسرته من البقاء بجانبه، إضافة إلى تكفلها بعلاجه في مستشفى راشد بدبي.

وأكد العقيد الدكتور محمد الجناحي مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإداريّة، إن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، حريصة على الاهتمام بموظفيها وصحتهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، ومتابعة كافة شؤونهم العلاجية، وتوفير أفضل الخدمات الصحية، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء من المستشفيات والعيادات التخصصية.

وتفصيلياً، قال العقيد محمد الجناحي: إن الموظف كان يقضي إجازته في سلطنة عمان، وتعرض لحادث تدهور، أصيب على إثره بإصابات متفاوتة، وبالتنسيق مع الشركاء في سلطنة عمان، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تم نقله إلى مستشفى راشد، لاستكمال علاجه هناك، والوجود بالقرب من أسرته.

وبيّن أن شرطة دبي تمكنت من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة في سرعة قياسية، خاصة أن الحادث وقع مع بداية العطلة الأسبوعية، مؤكداً أن الإدارة، وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي، والمتمثل في «إسعاد المجتمع»، فإنها تحرص على متابعة صحة كافة الموظفين والمرضى في الدولة وخارجها، ومتابعة شؤونهم، والوقوف على احتياجاتهم، وتعزيز الشراكة مع الجهات الداخلية والخارجية.

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