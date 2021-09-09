دفاع مدني رأس الخيمة ينقذ شابا سقط في منحدر جبلي

المصدر: رأس الخيمة - احمد أبوالفتوح

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة حياة شاب عربي الجنسية يدعى "ع. ر" يبلغ من العمر 33 عاما بعد سقوطه صباح أمس الأول من منحدر شديد الوعورة في منطقة جبل جيس.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن غرفة العمليات استقبلت بلاغا في الساعة 07:25 من صباح يوم الثلاثاء يفيد بتعرض شاب عربي للسقوط بمنحدر جبلي في جبل جيس، لتتحرك على الفور للمكان فرقة من مركز الإدارة بحضور المقدم سالم الشاعر رئيس قسم المراكز، والنقيب مطر امباسي ضابط مركز الإدارة.

وتمكنت الفرقة من إنقاذ الشاب باستخدام النقالة والحبال بمشاركة مركز الدفاع المدني في الدقداقة وتم تسليم الشاب للإسعاف الوطني لنقله للمستشفى للحصول على الرعاية للطبية من إصاباته التي وصفت بالمتوسطة.

وأشاد العميد الزعابي بحرفية أفراد الفرقة المشاركين في إنقاذ هذا الشاب وحرصهم على القيام بواجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه دون الالتفات للخطر المحدق بهم، داعيا رواد المناطق الجبلية لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد بمسافة أمان كافية عن المنحدرات تلافيا للتعرض لحوادث السقوط التي قد تؤدي إلى فقدانهم لحياتهم او تعريض سلامتهم للخطر.

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