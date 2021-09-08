يطالب بـ90 ألف درهم تعويضاً للإهمال بصيانة سيارة كلاسيكية

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

رفع مالك مركبة «كلاسيكية» دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام ورشة صيانة مركبات، بدفع مبلغ وقدره 90 ألفاً و600 درهم، رسوم صيانة وتعويضات عن الأضرار، التي تسببت بها الورشة.

وقال شارحاً لطلباته إنه اتفق مع ورشة الصيانة، على أن تقوم الأخيرة بصيانة سيارة كلاسيكية مملوكة له، واستبدال قطع الغيار بأخرى جديدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 40600 درهم تم سدادها، إلا أنه وفي يوم استلام السيارة فوجئ بارتفاع درجة حرارة المحرك، وتبين خلط الزيت بالماء وهو الخطأ الذي دعاه إلى إقامة دعواه. وأصدر القاضي المشرف حكماً بندب خبير متخصص، والذي باشر مهمته، وأودع تقريراً انتهى فيه حدوث تقصير من الورشة.

وعقب ورود التقرير قدم صاحب السيارة مذكرة تعقيبيه على التقرير تضمنت تعديل بالطلبات بطلب إلزام محل الصيانة برد، وقضت المحكمة بإلزام ورشة الصيانة بأن يؤدي لصاحب المركبة مبلغ 60600 درهم، تعويضاً مادياً، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الورشة، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، ملتمسة رفض الدعوى.

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