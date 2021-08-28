شرطة دبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية وخاصة في مناطق المدارس

المصدر: دبي - البيان

تطبق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، اليوم، حملتها السنوية «يوم بلا حوادث» الهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، ويوماً يحرص فيه الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

يأتي ذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين وأولياء الأمور مع بدء العام الدراسي إلى الالتزام بالقوانين المرورية وخاصة في مناطق المدارس من أجل عودة آمنة للطلبة، مؤكدة أهمية الالتزام بإشارة قف المُستخدمة في الحافلات المدرسية، والسرعة المحددة في الشوارع، وخطوط السير، وعدم الانشغال عن الطريق، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني.

معايير

كما حثت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي الحافلات المدرسية على تطبيق معايير السلامة العامة والقوانين المرورية كافة حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث تؤدي إلى وفيات، وكذلك للمساهمة في خفض المعدل العام للحوادث المرورية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، أن حملة «يوم بلا حوادث» التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً» تطلقها القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام المرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن حققت فعالياتها نجاحاً كبيراً في الأعوام الثلاثة الماضية تمثل بتحقيق «صفر» في أعداد وفيات الحوادث، وانخفاض في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي.

ولفت العميد المزروعي إلى أن نجاح الحملة في السنوات الماضية جاء نتيجة الالتزام الكبير من قبل السائقين وأولياء الأمور بالقوانين المرورية، وهو ما ساهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية، داعياً إلى تعزيز روح الالتزام هذا العام من أجل تحقيق عودة آمنة للطلبة هذا العام أيضاً، وبدء عام دراسي سعيد.

ونوه إلى أن الحملة التي ستنطلق غداً، تتكون من شقين الأول مروري، والثاني صحي خاص بتوعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والطلبة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا سواء في الحافلات أو المدارس.

وأضاف العميد المزروعي إن الحملة تهدف إلى عدم وقوع حوادث وخاصة حوادث الوفيات في اليوم الأول للعام الدراسي، وذلك تحقيقاً لتوجه شرطة دبي الاستراتيجي المتمثل بالمدينة الآمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وخفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

من جانبه، أكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية أن شرطة دبي ستعمل غداً على التوعية بأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

ولفت الفلاسي إلى أن الحملة في مجملها تهدف لتقويم سلوك السائقين من خلال الشراكة في المسؤولية، وتكاثف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة في أول يوم دراسي، وتحقيق صفر في الحوادث المؤدية إلى الوفيات، مشيراً إلى أن الحملة تسعى أيضاً إلى إتاحة الفرصة لأفراد الجمهور للمشاركة في إنجاحها من خلال خلق روح التحدي لديهم، وزيادة نسبة الوعي من خلال تقليل عدد المخالفات، وخفض معدل الحوادث، إلى جانب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والمحافظة على التباعد الجسدي في الحافلات والمدارس، واستخدام الكمامات، ومواد التعقيم والحرص على قياس الحرارة للطلبة بشكل يومي.

وختم الفلاسي إن شرطة دبي تعمل على نشر فيديوهات التوعية على الموقع الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي، وعبر ملصقات التوعية، ومكعبات ستاند داخل مباني القيادة العامة، وعبر الإعلانات التي تم وضعها في الطرق.

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