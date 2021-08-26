ضبط 25 كيلوغراماً من المواد المحظورة في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن سالم اليماحي المدير العام لبلدية دبا الفجيرة: إن الجهود المكثفة لفرق التفتيش في الحملات والجولات التفتيشية على جميع المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، التي انطلقت منذ بداية العام وحتى أغسطس الجاري، أسفرت عن ضبط ومصادرة 25 كيلوغراماً من المواد المحظورة، منها: البان والنسوار والتبغ والمواد الأولية، التي تستخدم لتحضيرها، وذلك في سبيل المحافظة على صحة أفراد المجتمع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة.

ولفت إلى أن البلدية تنفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، من أجل الحد من انتشار ظاهرة تناول تلك المواد الضارة بين الشباب ومنع بيعها في الأسواق، وأضاف: إن مادة «البان» تعتبر مادة مضرة بصحة الإنسان وتسبب له أمراضاً وتضر بالجهاز العصبي، ولها أيضاً تأثير المواد المخدرة نفسها.

وأوضح اليماحي أنه يتم ملاحقة الأشخاص، الذين يقومون ببيعها من قبل الشرطة والبلدية، وذلك حفاظاً على سلامة المستهلكين وعلى نظافة البيئة، مضيفاً: إن هذه المادة تشوه الطرقات والمباني، وتعكس مظهراً غير حضاري.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث ستستمر البلدية في تكثيف جهودها لتنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين ومواجهة كل أشكال التجاوزات الضارة، التي تهدد صحة المجتمع.

ودعا إلى أهمية التكاتف المجتمعي بالإبلاغ عن أية مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ 092443399، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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