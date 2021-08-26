شرطة الشارقة تكرّم متعاوناً لحسه الأمني

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، بحضور المقدم سالم أحمد الزعابي رئيس مركز شرطة الغرب الشامل، أشرف تونى موسى من الجنسية الآسيوية، لحسه الأمني وتعاونه مع شرطة الشارقة.

وأكد العقيد بن حرمول، أن هذا التكريم جاء حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم الشكر والتقدير لكل المتعاونين معها من أفراد المجتمع، وإسهامهم في التصدي لأي من ‏‏السلوكيات السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مثنياً على موقفه النبيل الذي يدل على الوعي بالمسؤولية المجتمعية.

ومن جانبه، أكد المكرم أن ما قام به يعد جزءاً من واجبه المجتمعي، معبّراً بذلك عن تقديره للجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وتهيب شرطة الشارقة أفراد الجمهور بعدم التردد في الإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية أو تهديد يواجههم أو يواجه الغير، بالمبادرة والتعاون معها عبر الرقم 999 للبلاغات الطارئة، أو الرقم 901 للحالات غير الطارئة، أو عبر خدمة «حارس» المتاحة في تطبيق شرطة الشارقة.

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