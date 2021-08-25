15 ألف درهم تعويضاً لفتاة ضربتها أخرى في مكان عام

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على ضربها بيدها على كتفها في مكان عام.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية ضد أخرى، طالبت فيها بتعويضها بمبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليها اعتدت عليها بالضرب وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي بتهمة الاعتداء على سلامة جسمها، دون أن تحدث بها إصابات ظاهرة والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وتغريمها 10 آلاف درهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المشكو عليها وهو ضرب الشاكية بيدها على كتفها في مكان عام، قد أُدينت بسببه بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية في القضية الجزائية، وعاقبتها المحكمة بالغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، وعليه يكون ذلك الحكم قد أضحى حكماً باتاً، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المشكو عليها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت قبل المدعى عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب الشاكية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء فعل المشكو عليها فإن قيام المشكو عليها بضرب الشاكية بيدها على كتفها يعتبر مساساً بسلامة جسم الشاكية مما يشكل ضرراً مادياً، كما أن ذلك الفعل من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعر الشاكية ويسبب لها أسى وألماً معنوياً ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم (تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى).

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