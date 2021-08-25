دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع للمواد البلاستيكية دون اصابات
تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مستودع للمواد البلاستيكية في منطقة الخبيصي خلف مركز القبائل دون وقوع إصابات أو وفيات .
وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 13:03 ظهر اليوم 25-8-2021 ، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للمواد البلاستيكية في منطقة الخبيصي خلف مركز القبائل ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كمستجيب أول وجهة اختصاص ومركز الراس للدعم والإسناد ، وعند الوصول في الساعة 13:09 تبين أن الحادث في مستودع للمواد البلاستيكية سريعة الاشتعال وأن المستودع قد أحترق بالكامل، ، لتباشر فرق الإطفاء مهامها في مكافحة الحريق .
وأشار المصدر أنه عند الساعة 14:31 أفاد القائد الميداني للحادث بأن الحريق تحت السيطرة دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال ، وفي تمام الساعة 16:54 أعلن قائد الحادث مباشرة عمليات التبريد ، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث .