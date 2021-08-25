دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع للمواد البلاستيكية دون اصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مستودع للمواد البلاستيكية في منطقة الخبيصي خلف مركز القبائل دون وقوع إصابات أو وفيات .

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 13:03 ظهر اليوم 25-8-2021 ، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للمواد البلاستيكية في منطقة الخبيصي خلف مركز القبائل ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كمستجيب أول وجهة اختصاص ومركز الراس للدعم والإسناد ، وعند الوصول في الساعة 13:09 تبين أن الحادث في مستودع للمواد البلاستيكية سريعة الاشتعال وأن المستودع قد أحترق بالكامل، ، لتباشر فرق الإطفاء مهامها في مكافحة الحريق .

وأشار المصدر أنه عند الساعة 14:31 أفاد القائد الميداني للحادث بأن الحريق تحت السيطرة دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال ، وفي تمام الساعة 16:54 أعلن قائد الحادث مباشرة عمليات التبريد ، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث .

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