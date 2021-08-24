خادمتان تسرقان ذهبا بربع مليون درهم وتخفيانه بحرفية

المصدر: دبي-رامي عايش

تمكنت خادمتان آسيوية وأفريقية من سرقة مصوغات ذهبية تعود لمخدومتهما العربية، وإخفائها داخل غرفتهما بطريقة احترافية يصعب اكتشافها بسهولة.

وتشير أوراق هذه القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية في دبي اليوم، ان المتهمتين سرقتا 4 أطقم واكسسورات ذهبية قدرت قيمتها بربع مليون درهم، وأخفيتاها عن مرأى مخدومتهما بوضعها داخل كيس بلاستيكي خيطتاه بجانب جيب تنورة تعود لاحداهما بحيث لا يمكن مشاهدته أو اكتشافه بسهولة.

وقرر نجل المخدومة في تحقيقات النيابة، ان والدته طلبت منه إخراج ذهبها من الصندوق الخشبي الذي كانت تضعه في خزانة غرفة نومها، وبفتح الخزانة والصندوق تفاجأ باختفاء جميع مجوهراتها منه، وعليه انتقل سريعا الى غرفة الخادمتين، وتحصل على مجموعة ملابس في إحدى الخزائن ، من بينها تنورة كانت ثقيلة الوزن لدى حملها، واكتشف وجود خياطة عند جيبها .

وأضاف الشاهد أنه فض تلك الخياطة الجانبية وعثر في داخلها على كيس بلاستيكي شفاف مخاط على القماش، وعثر فيه على بعض الذهب الخاص بوالدته، وعليه استدعى الشرطة التي حضرت إلى المنزل وضبطت المجوهرات وأحالت المتهمتين إلى النيابة بعد استكمال إجراءات التحقيق.

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