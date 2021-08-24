زائر خمسيني يصل مطار دبي وفي يده كيس مخدرات

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي عن محاولة زائر أفريقي في الخمسينيات من عمره إدخال نحو 1.7 كيلو غرام ماريجوانا إلى الدولة، عبر وضعها في كيس بلاستيكي كان يحمله في يده لدى وصوله صالة القادمين في مطار الإمارة.

وذكرت النيابة في ملف التحقيق أن مفتش جمارك اشتبه بحقيبة الزائر ففتشها بحضوره، لكنه لم يعثر على أي ممنوعات داخلها، مشيرة إلى أنه بتفتيش الكيس البلاستيكي الذي كان يحمله في يده، عُثر فيه على أعشاب غذائية مخلوطة بأكياس صغيرة وُجدت فيها الكمية المذكورة من مخدر الماريجوانا.

ووفقاً لتحقيقات النيابة، فإن المتهم ادعى بعد كشف أمره أنه استلم الكيس من أحد الأشخاص في موطنه، لتسليمه إلى شخص آخر مقيم في الدولة، دون علمه بمحتويات ذلك الكيس".

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة جلب وحيازة 1618 جراماً من مادة الماريجوانا إلى الدولة، مطالبة بمعاقبته بالسجن والغرامة والإبعاد.

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