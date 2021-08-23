شرطة أبوظبي تضبط عصابة "بطاقات المساج" لاستدراج الضحايا

المصدر: البيان

تمكن قسم "المرصاد" التابع لإدارة الدوريات ‎الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة من ضبط "3" مطابع تقوم بطباعة بطاقات المساج في أبوظبي والعين وتديرها عصابات من الجنسية الآسيوية والتي قامت بطباعة 100 ألف بطاقة مساج لاستدراج الضحايا "تحت ستار إجراء المساج" في أماكن غير مرخصة.

وتلقى الفريق معلومات أولية من مصادره وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة وقامت بضبط التشكيل العصابي الآسيوي وتحريز مطبعة البطاقات و تم إحالتهم للجهات المختصة.

‏‎وأعرب اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي عن شكره للشركاء على التعاون والتنسيق مما أسهم في ضبط التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وحث الجمهور على الإبلاغ عن اية ممارسات مشبوهة عن طريق خدمة أمان 8002626.

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