شابة تدخل المخدرات إلى الإمارات مخلوطةً بالموز

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن محاولة زائرة أفريقية تهريب كمية من المخدرات إلى الدولة عبر إخفائها داخل كرتونة ممتلئة بفاكهة الموز.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمة البالغة من العمر 20 عاماً، متهمة بجلب أربع كيلوغرامات ونصف الكيلو غرام من مخدر القات، حيث أن المذكورة وصلت إلى مطار دبي واشتبه المفتشون بكرتونة عائدة لها كانت تحتوي على كثافة غير طبيعية، وبسؤال صاحبة الكرتونة، عما إذا كان لديها شيء تود الإفصاح عنه أجابت بالنفي، و"بتفتيشها تبين احتواؤها على موز، تم العثور بينه على أوراق القات المخدرة".

وطالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية بمعاقبة المتهمة بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

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