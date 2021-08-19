دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مخزن فندق بدون إصابات أو وفيات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مخزن في الطابق الثالث لأحد الفنادق في منطقة ديرة، ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني من إنقاذ محصورين وتنفيذ عمليات الإخلاء و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء بدون إاصابات او وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11:55 اليوم الخميس الموافق 19-8-2021 ، بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق في منطقة ديرة، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 12:02 تبين أن الحادث في مخزن في الطابق الثالث للفندق، ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني من إنقاذ محصورين وتنفيذ عمليات الإخلاء و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء .

وفي تمام الساعة 13:36 أعلن القائد الميداني للحادث السيطرة على الحريق، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد عند الساعة 14:21 ، قبل تحويل المبنى إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات اللازمة ولا توجد أيإصابات إو وفيات .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز