شرطة تكرم موظفاً عثر على 45 ألف درهم وشيك

المصدر: البيان

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي، محمد صالح الواقدي، الموظف في خدمات التسجيل العقاري "الطابو" في مركز الخدمات الحكومية في البرشاء مول، بتكريم خاص في مقر عمله، وذلك لأمانته وحرصه على إعادة حقيبة أموال إلى صاحبها بعد عثوره عليها بالقرب من جهاز صراف آلي خارج أحد البنوك في شارع الشيخ زايد.

وحرص الموظف الواقدي على تسليم الحقيبة التي تحتوي على مبلغ 45 ألفاً و800 درهم إلى جانب شيك مالي بقيمة 70 ألف درهم ومستندات خاصة، إلى مركز شرطة البرشاء، فيما عمل المركز على التحقق من هوية صاحب الحقيبة وتسليمها له، الأمر الذي أدخل السعادة إلى قلبه وأشاد بالأمن والأمان في إمارة دبي.

وزار العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، يرافقه العقيد أحمد عبيد يوسف بن حضيبه رئيس قسم السجلات الجنائية، والملازم أول منى عبد المحسن محمد رئيس قسم إسعاد المتعاملين في شرطة البرشاء، مكان عمل الموظف محمد صالح الواقدي في مركز الخدمات الحكومية في البرشاء مول، وحرص على تكريمه وسط زملائه، بحضور السيد عبد الله أحمد عبد الله، مدير مركز الخدمات الحكومية، والسيد حسين بحري رئيس قسم الطابو، ورياض مصلح مسؤول خدمة العملاء في قسم الطابو، وعدد من الموظفين.

وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع، إن تكريم الموظف محمد صالح الواقدي جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خلفية المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وذلك لأمانته وحرصه على إعادة الحقيبة التي عثر عليها لصاحبها عبر الحضور إلى مركز شرطة البرشاء، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات لمراكز الشرطة من أجل تسلميها لأصحابهم، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات.

وتقدم العميد ابن شفيع بالشكر إلى الموظف محمد صالح الواقدي لحسن أمانته ومبادرته الطيبة، وحرصه على التواصل مع مركز شرطة البرشاء من أجل الوصول إلى صاحب الحقيبة وإعادتها له، داعياً أفراد المجتمع اتخاذه قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة.

من جانبه، تقدم السيد عبد الله أحمد عبد الله، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مبادرتها بتكريم الموظف الواقدي بين زملائه في مركز الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر مبادرة استثنائية وحافز للجميع بأهمية الحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها.

بدوره، عبر الموظف محمد الواقدي عن سعادته لحرص شرطة دبي على تكريمه ومبادرتها في الوصول إلى مكتبه الخاص، مشيراً إلى أنه قام بواجبه الوطني في تسليم الحقيبة إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها حتى يستعيد مالكها أمواله.

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