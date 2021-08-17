إنقاذ إماراتيين عالقين في صحراء رزين منذ يومين

المصدر: البيان

نفَّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة أبوظبي، اليوم، مهمة بحث وإنقاذ لثلاثة أشخاص إماراتيين عالقين في الصحراء.

وتم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود أشخاص من الجنسية الإمارتية عالقين منذ يومين في صحراء رزين بإمارة أبوظبي، وهم في حالة إعياء وإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة وشدة العطش.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قِبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من العثور عليهم وإجلائهم إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز