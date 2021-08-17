آسيوي يشرع في قتل زميله بسبب رشه بالماء

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بسجن المتهم «م، ل» آسيوي الجنسية 5 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وذلك لشروعه في قتل زميله في العمل «م،ز» آسيوي الجنسية بسبب رش زميله له بالماء، حيث سدد له طعنات عدة بسكين خلال مشاجرة بينهما بسبب المزاح وسط وجود العاملين معهم في مقر عملهم في المنطقة الصناعية بعجمان.

وتشير الواقعة أنه ورد اتصال للشرطة مفاده وجود مشاجرة بمغسلة سيارات بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان وبالانتقال تبين أن المتهم قام بطعن المجني عليه إثر مشاجرة نشبت بينهما بمقر عملهما وقام مشرف العمال وآخرون معه بفض الشجار وإبعاد المتهم عن المجني عليه وتم التحفظ على المتهم من قبل العاملين لحين وصول الشرطة ونقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال المجني عليه خلال التحقيقات قرر أنه بيوم الواقعة وأثناء عمله قام بممازحة المتهم ورش الماء ناحيته والاستهزاء به وبعدها حدثت مشاجرة بالأيدي بينه وبين المتهم واعتدى كل منهما على الآخر بالأيدي إلى أن حضر العمال وفضوا الشجار وبعدها غادر المتهم إلى غرفته إلا أنه عاد وباغته بأن ضربه بسكين كان قد أخفاه وراء ظهره.

واعترف الجاني بالتهمة المسندة إليه وقرر بأنه بتاريخ الواقعة كان في مقر عمله وقام المجني عليه بالمزاح معه بسكب ماء غير نظيف وقطعة قماش غير نظيفة عليه ولمضايقته حدثت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه أدت إلى المشاجرة معه بالأيدي فقام العمال بالمغسلة بالتفريق وفض الشجار الحاصل بينهما فتوجه إلى غرفته ومن ثم عاد جالباً معه سكيناً متوسط الحجم خاصاً بتقطيع الخضار وتوجه إلى المجني عليه مباشرة وباغته بطعنات عدة.

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