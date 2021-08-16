دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبة دون إصابات
تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر دون اصابات او وفيات .
وتفصيلا افاد مصدر في الدفاع المدني ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:21 من صباح اليوم الأثنين 16-8-2021 ، بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القصيص كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 10:27 تبين إن الحادث عبارة عن احتراق مركبة بالكامل دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق للسيطرة على الحادث ، وتم تسليم السيارة الى شرطة دبي لبيان سبب اندلاع الحريق .