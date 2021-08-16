دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبة دون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر دون اصابات او وفيات .

وتفصيلا افاد مصدر في الدفاع المدني ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:21 من صباح اليوم الأثنين 16-8-2021 ، بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القصيص كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 10:27 تبين إن الحادث عبارة عن احتراق مركبة بالكامل دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق للسيطرة على الحادث ، وتم تسليم السيارة الى شرطة دبي لبيان سبب اندلاع الحريق .

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