«التعقيم الوطني» خفّض القضايا المنظورة أمام النيابات الاتحادية إلى 79 %

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ساهم «برنامج التعقيم الوطني»، وما تضمنه من حزمة إجراءات احترازية تم إقرارها في سبيل التعامل مع فيروس «كوفيد 19»، في خفض معدلات الدعوى والبلاغات المقدمة أمام النيابات الاتحادية بالدولة، بنسبة وصلت إلى 79 %، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. ويأتي هذا الانخفاض، كثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية عالية، من خلال الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها، حفاظاً على الصحة العامة.

إنجازات

وبيّن الكتاب الإحصائي السنوي حول إنجازات النيابة الاتحادية لعام 2020، أن الربع الثاني من عام 2020 (أبريل- مايو- يونيو)، قد شهد تسجيل 3 آلاف و675 قضية، بانخفاض بلغ 8 آلاف و77، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، والذي شهد تسجيل 11 ألفاً و752 قضية.

وحول تفاصيل البلاغات التي تلقتها النيابة، فقد أشار الكتاب السنوي، تسجيل النيابات الكلية خلال عام 2020، ما مجموعه 2715 قضية، في حين شهدت النيابة في عام 2019، تسجيل 8256 قضية، بانخفاض بلغ 5541، وبنسبة وصلت إلى نحو 68 %.

وبينت الأرقام أن إجمالي عدد القضايا التي نظرتها نيابات الجنح في عام 2020، نحو 1252 قضية، منها 744 قضية كلية، و113 تخصصية، و395 قضية جزئية، بانخفاض بلغ 6819 قضية، بالمقارنة مع عام 2019، الذي سجلت فيه 8071 قضية، بنسبة انخفاض وصلت إلى 84 %.

كما شهدت القضايا الجنائية انخفاضاً خلال الفترة ذاتها، حيث انخفض عدد الدعاوى من 694 قضية في عام 2019، إلى 334 في عام 2020، بانخفاض بلغ 360 قضية، وبنسبة وصلت إلى 51 %.

وانخفض عدد دعاوى الأحوال الشخصية من 664 قضية في عام 2019، إلى 290 قضية في عام 2020، بواقع انخفاض وصل إلى 374 قضية، وبنسبة بلغت نحو 56 %.

270

وصل عدد القضايا التي نظرتها النيابات التخصصية، إلى 270 قضية، بانخفاض بلغ 2631، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، والذي سجلت فيه النيابات 2901 قضية، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 91 %، بينما بلغ إجمالي القضايا التي نظرتها النيابات جزئية نحو 690 قضية.

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