دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مصنع للمنتجات البلاستيكية

المصدر: دبي - شبرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مصنع للمنتجات البلاستيكية في منطقة جبل علي دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي عن تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني، بلاغاً عند الساعة 13:09من ظهر اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حريق في منطقة جبل علي، وعلى الفور تحرك مركز جبل علي كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 13:16 تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مصنع للمنتجات البلاستيكية، ونجحت الفرق والوحدات المختصة من إخلاء المصنع من العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات،ومباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ، بمشاركة فرق ووحدات مراكز دبي الجنوب، ودبي للاستثمار، ودبي باركس.

وعند الساعة 14:38 أفاد القائد الميداني أن الحادث تحت السيطرة، وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، وجرت عمليات التبريد وتسليم موقع الحريق إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وبيان سبب اندلاع الحريق.

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