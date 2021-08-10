إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرورية بدبي

المصدر: البيان

أعلن العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرورية مُتفرقة وقعت بين 10 مركبات خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك بسبب عدم الالتزام بترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن الحادث الأول وقع صباح يوم أمس الإثنين، على شارع المركز المالي مقابل دبي مول بين مركبة من نوع "تويوتا لاندكروزر" وأخرى من نوع "ميني باص"، مبيناً أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق "الميني باص" بإصابات متوسطة.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، أن الحادث الثاني وقع أيضاً صباح أمس، بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي أدى تدهور إحدى المركبتين وسط الطريق جراء شدة الاصطدام، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بين المتوسطة والبسيطة.

وأوضح أن الحادث الثالث وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين 6 مركبات وأدى إلى ازدحام مروري وإغلاق الحركة على شارع دبي – العين، ما دفع شرطة دبي إلى تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديلة لحين الانتهاء من إخراج المركبات خارج حرم الطريق.

وأضاف:" تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمر الذي أدى إلى وقوع حادث تتابعي بينها، وقد أُصيب في الحادث شخصين بإصابات بسيطة، كما لحقت أضرار تراوحت بين البليغة والمتوسطة في المركبات".

ونبه العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث على الطريق والتي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشداً السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومُستخدمي الطريق من الحوادث المرورية.

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