شرطة رأس الخيمة تضبط آسيوياً طعن شخصين وحاول مغادرة الدولة

المصدر: البيان

ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة ، جهود الفريق الذي تمكنت بموجبه إدارة التحريات والمباحث الجنائية من القبض على آسيوي خلال 3 ساعات بعد أن طعن شخصان آسيويان وحاول مغادرة الدولة لبلاده عبر مطار رأس الخيمة الدولي، مما يدل على سرعة الاجراءات والاستجابة والتعامل الاحترافي مع العملية، والوصول للمتهم في وقت قياسي، وهي ثمرة لعمليات التطوير والتدريب والتأهيل للكفاءات العاملة في الشرطة لتكون على الدوام قادرة على مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الاختصاص، مما يعزز من مسيرة الأمن والاستقرار مؤكداً أن التحرك السريع وجمع المعلومات والتنسيق الفوري مع مختلف الأجهزة حالت دون مغادرة المتهم للدولة.



وتقدم سعادة القائد العام لشرطة رأس الخيمة كذلك بجزيل شكره لأحد أفراد المجتمع على حسه الأمني العالي وإبلاغه غرفة العمليات عن الواقعة وكذلك تقدم بالشكر للقائمين على مطار رأس الخيمة الدولي، تقديراً للتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات الشرطية ، ما أدى إلى القبض على المتهم قبل صعوده للطائرة ، مؤكـداً أن شرطـة رأس الخيمة ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.



وقال العميد أحمد سعيد المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود آسيوي تعرض لمحاولة القتل خلف أحد متاجر الإمارة ، فانتقل على الفور فريق من الإدارة بصحبة خبراء من الجهات المختصة، بمعرفة النيابة العامة وتم نقل المصاب عبر الإسعاف الوطني إلى أحد مستشفيات الإمارة، وخلال الأثناء وصل بلاغ آخر بوجود شخص آسيوي آخر تعرض لمحاولة قتل كذلك في المنطقة نفسها وعلى الفور انتقل الفريق المختص إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى المستشفى.



ورغم قلة المعلومات والوقت وصعوبة الحصول عليها من المصابان نتيجة حالتهما البليغة قادت الاستدلالات إلى الاشتباه بشخص آسيوي على وشك مغادرة الدولة، وبعد التنسيق مع غرفة عمليات المطار تم التوصل إلى المتهم قبل صعوده الطائرة ولاحظ الفريق آثار دم على ملابسه، وعند الاستدلال المبدئي منه اعترف بأنه قام بالشروع في قتل شخصان من الجنسية الآسيوية ، كما قام بإرشاد الفريق على مكان الأداة التي استخدمها، وتم التحفظ عليها ، كما أوضح المتهم أن السبب يعود إلى أن أحدهما اقترض منه مبلغ مالي ولم يرجعها له مما دفعه إلى حجز تذكرة سفر قبل تنفيذه خطته وقبل السفر ب 3 ساعات خطط لقتله وشريكه والمغادرة لوطنه، وعلى أثر هذا الاستدلال المبدئي جاري استكمال الإجراءات القانونية .

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