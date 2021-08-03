شرطة أم القيوين تضبط عصابة تخصصت في سرقة الأسلاك الكهربائية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية تخصصت في سرقة أجهزة تكييف وأسلاك كهربائية من مواقع مختلفة بالإمارة .



وأوضح العقيد سعيد عبيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه وردت عدة بلاغات لإدارة مراكز الشرطة الشاملة عن حالات سرقة لعدد من أجهزة التكييف بالإضافة لسرقة أسلاك كهربائية من عدة مواقع بإمارة أم القيوين.



وبعد ورود التقرير الفني لقسم مسرح الجريمة تم تشكيل فريق بحث وتحر من إدارة التحريات والمباحث الجنائية ، حيث تم رصد تحركات تلك العصابة، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من أجهزة التكييف والأسلاك الكهربائية من مواقع عدة بإمارة أم القيوين ، وتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات معهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة .



وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية جميع شرائح المجتمع باتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بحماية مواقع العمل، ووضع الحراسة الأمنية اللازمة لحماية تلك المواقع من السرقة.

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