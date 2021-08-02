إلزام فتاة بدفع 45 ألف درهم تعويضاً عن حروق بالمياه الساخنة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام صديقتها بدفع مبلغ قدره 100 ألف درهم، إثر قيام الأخيرة بسكب «ماء ساخن» عليها، الأمر الذي أحدث فيها حروق متنوعة في جلد منطقة الصدر، والجزء السفلي من الوجه.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسمها، ونتج عن هذا الاعتداء، حروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه ويديها ومنطقة الصدر، وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي، مشيرة إلى أن دعواها تأتي لتغطية الأضرار التي أصابتها، فضلاً عن المساس بكرامتها، ما أثر في حياتها العملية والأسرية. وأمام هيئة المحكمة، قامت المشكو عليها، برفع دعوى متقابلة، قالت فيها: إن الحادث نتج إثر حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن الشاكية قامت بمد يدها عليها، وهي ممسكة المطارة «قربة الماء الساخن»، وهي مصرة على أن تقوم بالاعتداء عليها وضربها، وأثناء ذلك انسكب الماء على الشاكية، مضيفة أن الشاكية قد اشتركت في إحداث الضرر.

وقضت محكمة أول درجة أولاً (في الدعوى الأصلية)، بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 45,000 درهم، ثانياً (في الدعوى المتقابلة)، بإلزام الشاكية بأن تؤدي للمشكو عليها مبلغ 10,000 درهم.

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