شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: البيان

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، من الجنسية الاسيوية، والذي عثر على جثته في منطقة المحيصنة الثانية في ساحة رملية ولا يحمل أوراق ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901 وإذا كان المتصل من خارج امارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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