الإعدام لخليجيين قتلا آخر في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

قضت محكمة دبا الفجيرة بالحكم بالإعدام قصاصاً على المتهم الأول «ع. ع. ح.» والمتهم الثاني «ع. ح.» لاتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه.

وذلك بعد العثور على جثة الشاب داخل مركبة بمنطقة غوب في دبا الفجيرة خلف مصنع الأسمنت مفارقاً الحياة جراء طلق ناري، إذ أوضحت التحقيقات وجود شبهه جنائية.

وتعود تفاصيل القضية حينما تلقت غرفة العمليات في شرطة دبا الفجيرة في وقت سابق، بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة شخص داخل مركبة بمنطقة غوب.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن القتيل شاب في العقد الثالث من العمر، وعليه باشر رجال التحريات والمباحث الجنائية تحقيقاتهم للكشف عن ملابسات الجريمة.

وذلك بعد تأكيد الطبيب الشرعي أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، إذ تم ضبط المشتبه بهم في الواقعة والتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة التي وجهت إليهم تهمة القتل، ثم تم تقديمهم إلى المحاكمة إذ تم الحكم بالإعدام على المتهمين والقضاء ببراءة آخرين في القضية.

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