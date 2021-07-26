"الصلح خير"‏ بشرطة الشارقة تسترد 300 مليون درهم في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

حققت مبادرة "الصلح خير" التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة في عامها العاشر على التوالي، عبر وحدة البلاغات المالية بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، ‏( ‏7084 ) حالة صلح، ‏متعلقة بالقضايا المالية خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجاري، ونجحت من خلالها في إعادة نحو 302 مليون، و412 ألفا، و532 درهما إلى أصحابها دون إحالتها إلى القضاء.

وتهدف مبادرة " الصلح خير"، إلى حماية حقوق الأفراد، والمؤسسات، واسترداد حقوقهم بصورة ودية، تعزز الترابط الاجتماعي، من خلال حل القضايا المالية بصورة ودية، وبعيدة كل البعد عن أروقة المحاكم.

حرص

وأكد العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة حرص القيادة في حفظ استقرار المجتمع من خلال مبادراتها المتنوعة، التي تصب في خدمة أفراد المجتمع، تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات ‏المقدمة‎، مشيراً إلى أن مبادرة "الصلح خير"، توِّجت بنتائج إيجابية ملموسة من خلال فض المنازعات المالية، وصلح الأطراف المتنازعة في قضايا الشيكات بدون رصيد، وغيرها من القضايا المالية، وإيجاد الحلول السلمية لهم، الأمر الذي يسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية كانت أو الإجتماعية بين الأطراف المتنازعة.

جهود

وعبّرت عدد من الحالات المستفيدة من المبادرة عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة الشارقة في استرداد وحفظ حقوقهم، ومن دون اللجوء إلى الجهات القضائية، مشيدين بالدور الكبير الذي تسعى إليه شرطة الشارقة في حفظ أمن واستقرار المجتمع.‏

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