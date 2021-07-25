شرطة دبي تتلقى 42 ألف مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: البيان

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت 42 ألفاً و878 مكالمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (من 20 إلى 23 من الشهر الجاري)، بينها 37 ألفا و422 مكالمة على الرقم (999)، و5 آلاف و456 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأوضح العقيد تركي بن فارس أن مركز الاتصال استقبل 568 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و475 رسالة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني، والتي طرح من خلالها المتعاملون استفسارات واقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عليها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف العقيد تركي بن فارس، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت العديد من الحوادث المرورية التي تراوحت ما بين البسيطة والبليغة، نتيجة للقيادة بسرعة زائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وناشد الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وحال الاستفسار عن الخدمات المقدمة، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلين في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكدا أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة كونها المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

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