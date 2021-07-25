صفر حوادث بحرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في دبي

المصدر: البيان

أشاد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بجهود فرق الإنقاذ البحري وإجراءاتهم الأمنية والتنظيمية، مؤكداً عدم تسجيل قسم الإنقاذ البحري لأي حوادث أو بلاغات على شواطئ الإمارة أو في منطقة السد في حتا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العقيد السويدي، أن فرق الإنقاذ البحري استمرت في تأدية مهامها خلال إجازة عيد الأضحى لتأمين المسطحات المائية على مستوى إمارة دبي، منوهاً بجهوزية الضباط والأفراد والغواصين لحدوث أي حالة طارئة، وحرصهم على اتباع الإجراءات الأمنية الموضوعة بدقة، والتأكد من التزام مرتادي الشواطئ بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا.

من جانبه، أكد الملازم أول جابر احمد البلوشي، رئيس قسم الأمن البحري، أن هذا النجاح يعود إلى التنسيق المسبق، ووضعهم لخطة أمنية متكاملة، وتكثيف الدوريات الأمنية البحرية، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، لتعزيز الأمن والأمان، والعمل الجاد والمتواصل للضباط والأفراد والغواصين لتأمين الملاحة البحرية على مدار 24 ساعة للتدخل الفوري والاستجابة للحوادث البحرية الطارئة، منوهاً بقدرات أفراد الدوريات الأمنية البحرية العالية، ومستويات التدريب واللياقة البدنية التي تؤهلهم للتدخل الفوري والسريع متى ما تطلب الأمر، سواء في عرض البحر أو على الشواطئ.

وأشاد الملازم أول البلوشي بالتزام مرتادي الشواطئ بتعليمات وإرشادات السلامة، وحفاظهم على الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، من تباعد جسدي، وارتداء للكمامات، حماية لهم ولعائلاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز