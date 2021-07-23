إنقاذ سائحين في خورفكان تعرَّضا للإرهاق بمسار جبلي

المصدر: البيان

نجح مركز شرطة خورفكان الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في إنقاذ اثنين من السياح بمدينة خورفكان من الجنسية الآسيوية، بعد أن تعرَّضا للإرهاق من شدة الحرارة عند صعودهما المسار الجبلي الجديد بجانب سد الرفيصة بمدينة خورفكان.

وتفصيلاً، تلقَّت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بلاغاً في تمام الساعة 10:15 من صباح اليوم، يفيد بوجود شخصين عالقين بالجبال بعد تعرضهما للإرهاق أثناء صعودهما للمسار الجبلي.

وذكرت شرطة الشارقة، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت دوريات الشرطة بمركز شرطة خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، حيث تمكَّن أفراد الشرطة من الوصول إلى المصابين.

وكانت حالة الأول جيدة فتمكن من النزول بنفسه، والآخر كان مرهقاً من شدة الحرارة، فتمت طمأنته وتقديم الإسعافات الأولية له من قِبل المسعفين، وإنزاله بمساعدة أفراد من بلدية خورفكان، وبعدها نُقل بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم.

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