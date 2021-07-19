شرطة الشارقة تدعو الجمهور إلى التزام تعليمات ارتياد الشواطئ في العيد

المصدر: وام

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد شواطئ البحر التي تشهد إقبالاً كبيراً في إجازة عيد الأضحى المبارك بحثاً عن المتنفس والاستجمام خلال هذه الفترة.

ونوهت الى أهمية الالتزام بإتباع التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية المتواجدة على امتداد الشواطئ ومناشدة أولياء الأمور ضرورة الانتباه لأبنائهم وعدم تركهم دون مراقبة كما دعت مرتادي الشواطئ إلى الالتزام ‏بالمناطق والمساحات المحددة للسباحة وعدم تجاوزهم ‏ للمناطق المخصصة بعبور الدراجات المائية لما يتسبب بوقوع حوادث وخيمة.

وحذرت شرطة الشارقة من خطورة ترك الأطفال داخل المركبات ومغادرتها لأي سبب كان ما يعرضهم للاختناق نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة صيفاً..

ودعت أفرد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الشرطة بالإبلاغ عن أي حادث طارئ كالغرق أو الحوادث المائية أو عن أي سلوكيات سلبية بالاتصال على العمليات المركزية بالرقم 999 للبلاغات الطارئة أو الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاستفسار عن خدمات شرطة الشارقة أو عبر خدمة " حارس " المتاحة في تطبيق شرطة الشارقة.

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