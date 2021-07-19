شرطة عجمان تعزز أمن وسلامة الجمهور بـ 50 دورية خلال عيد الأضحى

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

وضعت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان خططا منظمة لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، حيث ستنشر 50 دورية مرورية، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكيات خاطئة من قبل السائقين، وضمان التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات انه سيتم نشر 50 دورية مرورية ودورية أمان، و15 رقيب سير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسية والأماكن السياحية، كما أن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الاكتظاظ خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأوضح أن تكثيف الدوريات المرورية في عجمان يبدأ قبل فترة العيد، حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد، فتنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية وحتى انتهاء إجازة العيد، مناشداً سائقي المركبات بالاِلتزام بقوانين السير والمرور، والإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة ضد فيروس كورونا، متمنياً الأمن والسلامة وإجازة عيد سعيدة آمنة خالية من الحوادث.

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