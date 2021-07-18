شرطة دبي تقدم أكثر من 4 ملايين درهم لنزلاء المؤسسات العقابية منذ بداية العام

المصدر: البيان

بالتزامن مع اليوم العالمي للنزيل، والذي يوافق 18 من شهر يوليو من كل عام، أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة في شرطة دبي، على توفيرهم لكافة المقومات اللازمة لتأهيل النزلاء وإصلاحهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، منوهاً بتنفيذهم دورات وبرامج تعليمية ومهنية ورياضية طوال العام، بما يضمن تأهيل وتدريب النزلاء من كلا الجنسين، ويتوافق مع المعايير العالمية في توفير بيئة إيجابية صحية لهم.

وقال العميد جلفار، إن شرطة دبي، وفي إطار دعمها المستمر للنزلاء والنزيلات، قدمت مساعدات إنسانية للمعسرين منهم، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بقيمة بلغت 4 ملايين و405 آلاف و901 درهماً، شملت دفع ديات شرعية ومبالغ مالية مترتبة على بعض النزلاء بهدف الإفراج عنهم، إلى جانب مبالغ مالية شهرية وفي الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية لعدد من أسر النزلاء المعسرين والذين انقطع عنهم الدخل المادي بعد حبس معيلهم، بما يخفف بعضاً من الأعباء المعيشية عن هذه الأسر.

وأكد أن شرطة دبي لا تألوا جهداً في تقديم جميع أنواع المساعدات للنزلاء وذويهم، وانطلاقا من جهود شرطة دبي لتعزيز روح العمل الخيري والإنساني وترسيخ مساعيها في المبادرات والحملات المجتمعية، وهو ما ينعكس جليا على الشراكات بين شرطة دبي والمؤسسات الخيرية وفاعلي الخير في المجتمع لتعزيز أواصر التلاحم والتكاتف بين الأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز