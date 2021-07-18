العثور على جثة مواطن بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشفت شرطة الفجيرة عن عثورها على جثة مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً، خلف مصلى العيد بالفجيرة.

وباشرت أجهزة الأمن بالفجيرة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وأوضحت الشرطة أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الساعة 8 مساء يوم أمس السبت يفيد بوجود جثة مواطن بالقرب من مصلى العيد بالفجيرة، وعليه انتقلت على الفور فرق البحث والمختبر الجنائي والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعرف إلى هوية الجثة، وجرى نقلها إلى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي.

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