دفاع مدني دبي ينقذ عائلة احترق منزلها بدون إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، من إنقاذ عائلة مكونة من 12 شخصاً، يقطنون في منزل بمنطقة الليسيلي، صباح أمس، بعد أن احترقت خيمة مقامة داخل المنزل، نتيجة ماس كهربائي، وفق المعاينة المبدئية، وأقوال مالك المنزل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات، فيما تضررت الخيمة والمنطقة المحيطة بها بالكامل.



وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً في الساعة7:21 من صباح أمس، بوقوع حادث حريق في منطقة الليسيلي، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الليسيلي، كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 7:28، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في خيمة داخل المنزل، ولا توجد إصابات أو وفيات، لتباشر الفرق المختصة مكافحة الحريق، ويعلن قائد الحادث السيطرة عليه، ومباشرة مرحلة التبريد في تمام الساعة 7:35، وفي تمام الساعة 8:00، أعلن انتهاء الحادث تماماً، ويذكر أنه تم وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، خلال 7 دقائق من وصول البلاغ.



وقال محمد خليفة حميد (مالك المنزل)، لـ «البيان»، إنه اتصل الساعة السابعة و17 دقيقة من صباح أمس، فور اندلاع الحريق، على الشرطة والدفاع المدني، وانتقلت دورية من شرطة دبي إلى المنزل، الذي يقع في منطقة الليسيلي، وتبين أنه مكون من 7 غرف وبعض الملاحق، وبدأ الحريق في خيمة مقامة منذ سنوات في وسط المنزل، حيث الخادمة شعرت ببداية الحريق، فيما بدأ الدخان الكثيف يملأ المكان.



وأضاف محمد خليفة "فور اندلاع الحريق، قمت بإغلاق المحول المركزي للكهرباء، وفي الوقت نفسه، قمنا بإخراج أفراد الأسرة، البالغ عددهم 12 شخصاً، بسرعة، وتوجهنا إلى خارج المنزل، إلى أن حضرت فرق الدفاع المدني، وقامت بإخماد الحريق، مفيداً أن الأضرار كبيرة في الخيمة والمنطقة المحيطة بها داخل المنزل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز