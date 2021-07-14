وفاة طفل عربي اختناقاً بحافلة في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

توفي طفل من الجنسية العربية اختناقا داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب في إمارة عجمان بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات، وفق ما أظهرته التحقيقات في شرطة عجمان.

وصرح العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أن بلاغاً ورد من مستشفى أمينة بإمارة عجمان مساء يوم الاثنين يفيد باستقباله طفلاً تم إحضاره من مركز للتعليم، عربي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام وثمانية أشهر بحالة صحية سيئة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة.

معاينة

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أنه بالتحقيق مع العاملين في المركز ومعاينة الحافلة، تبين أن مشرفة الحافلة غفلت عن إنزال الطفل إلى المركز بسبب عدم انتباهها له نائما في الحافلة، وقد تبين غيابه بعد مرور 4 ساعات عندما لاحظت المشرفة في المركز وجود حقيبته دون تواجده خلال فترة الغداء ظهراً، وبالبحث عنه وجدوه في حالة مرضية سيئة في الحافلة، فتوجهوا به إلى المستشفى بعد عجزهم عن إسعافه في المركز.

وبوصوله للمستشفى توفى الطفل نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة، وعليه تم تحويل القضية للنيابة العامة.

تحقيقات

وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي أن التحقيقات أظهرت أن المركز يعمل بنشاط مخالف لما هو مسجل في الرخصة التجارية التي تبين أنها منتهية منذ أكثر من سنة، وأمرت النيابة العامة في عجمان بتوقيف كل من مديرة المركز والمشرفة وسائق الحافلة على ذمة القضية، بتهمة التسبب في وفاة الطفل.

ودعا مدير عام العمليات الشرطية إلى ضرورة الحذر ومتابعة ومراقبة الأطفال أينما وجدوا سواء في المنزل أو خارجه أو في المراكز الصيفية خاصة مع ارتفاع درجه الحرارة صيفا، محذرا من العواقب الوخيمة جراء الإهمال والتسبب بوقوع الضرر.

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