يرفع دعوى لإلزام أشقائه برسوم صيانة منازل آلت لهم عن طريق الميراث

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إخوانه برد رسوم ومبالغ دفعها لشركة خاصة، لقاء قيامها بتنفيذ أعمال صيانة لعقارات ومنازل آلت إليهم عن طريق الميراث.

وأفاد الرجل، شارحاً لدعواه، بأن يطالب المشكو عليهم «الورثة»، بالتضامن والتكافل، بأن يؤدوا له مبلغاً قدره 100 ألف درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، تأسيساً على أن الشاكي قام بعمل صيانة للعقارات التي آلت إلى المشكو عليهم عن طريق الميراث، إلا أنهم لم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وأرفق الشاكي في ملف القضية، صوراً ضوئية لوكالات، وصور فواتير وصور مستندات أخرى، فيما قدم المشكو عليهم مذكرة جوابية، طالبوا فيها رفض الدعوى، ليقدم الشاكي مذكرة تعقيبية، تمسك فيها بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى، مع الفائدة بواقع 12 %، فقرر القاضي المشرف، ندب خبير حسابي.

وخلص تقرير الخبير المنتدب، إلى أن المشكو عليه الأول، والمشكو عليها الثالثة، قاموا بسداد مبلغ 43300 درهم للشاكي من قيمة الصيانة، كما خلص إلى أن الشاكي يستحق مبلغ 26829 درهم في ذمة المشكو عليه الثاني، والمشكو عليهن الرابعة والخامسة.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بأن يؤدوا للشاكي مبلغاً قدره 26 ألف درهم، حسب نسبة كل منهم في الميراث.

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