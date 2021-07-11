97.5% نسبة مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

بلغت نسبة مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً ووحيداً خارج المنزل في أم القيوين خلال العام الماضي 97.5% بزيادة 7% مقارنة بالعام 2019 والتي كانت 90.9%.

أعلن ذلك اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين خلال ورشة عمل بعنوان (جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث تطرق لتعريف جودة الحياة ومجالاتها الأمنية المختلف التي توليها وزارة الداخلية الاهتمام، واستعرض نتائج جودة الحياة الأمنية 2020م لإمارة أم القيوين، بالإضافة لأهم التحديات، ونتجت عن الورشة عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق أفضل المؤشرات التي تعزز سعادة أفراد المجتمع.، وبحضور حَضَر الورشة المدراء العامون ونوابهم ومدراء الإدارات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وثمن القائد العام لشرطة أم القيوين الجهود المبذولة من قبل مختلف الإدارات على تحقيق ارتفاع معدل جودة الحياة الأمنية في إمارة أم القيوين، حيث بلغت نسبة مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً عام 2020 (97.5%) بزيادة (7%) مقارنة بالعام 2019 والتي كانت (90.9%).

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