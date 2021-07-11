خليجي يقتحم منزلاً بمطرقة ويحطم محتوياته فوق رؤوس ساكنيه

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، موظفاً خليجيا في الأربعينيات من عمره، بتهمة اقتحام منزل مسكون بمطرقة في منطقة العوير الأولى، وإتلاف بعض محتوياته الداخلية والخارجية وتهديد ساكنيه بضربهم بالمطرقة إذا لم يخرجوا منه.

وقال أفراد من العائلة التي تقطن المنزل، أنهم تفاجأوا بدخول المتهم إلى ساحة المنزل وفي يده مطرقة، أتلف بها جرس الباب وبعض المصابيح الخارجية وخزان الماء، قبل أن ينتقل إلى الغرف الداخلية ويشرع في تحطيم النوافذ والستائر في الغرفة التي كانت العائلة تجلس فيها.

وأضافوا أنهم طلبوا من المتهم الكف عن أفعاله الإجرامية التي اثارت الرعب والهلع بين ساكني المنزل، وهددوه بالاتصال بالشرطة إذا لم يخرج، لكنه لم يكترث بتهديدهم، وواصل اعتداءه إلى أن حضرت الشرطة وفتحت تحقيقا أولياً في الواقعة.

وأشاروا إلى أن المتهم كان يهددهم بالضرب والأذى إذا لم يخرجوا من المنزل، لكن التحقيقات لم تظهر الأسباب التي جعلت المتهم يقتحم المكان المذكور ويتلف بعض محتوياته، ولا الأسباب التي دفعته إلى تهديد ساكنيه بالضرب إذا لم يخرجوا.

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