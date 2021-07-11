ناقل مخدرات يضع شرطاً غريباً على مفتشي الجمارك

المصدر: دبي-رامي عايش

في العادة، يلتزم ناقلو المواد المخدرة والمنوعات، الصمتَ والهدوءَ عند استيقافهم في المطارات من قبل أفراد الجمارك عند الاشتباه بهم أو بحقائبهم، ولا يعترضون على أي إجراء أمني بحقهم حتى لا يثيروا المزيد من الشبه بشأنهم كما أنهم يحاولون إنكار ملكيتهم لتلك الحقائب أو المنقولات، غير ان زائرا افريقيا كان يجلب معه الكوكايين إلى الدولة، تصرف بندِّية مع المفتشين في صالة القادمين بمطار دبي، حيث أقر بملكيته للحقيبة، ورفض السماح لهم بفتحها بعد الاشتباه بها، واشترط عليهم شرطاً غريباً أنهم إذا فتحوها بالقوة واتلفوها فانهم مطالبون بدفع ثمنها، ظانا أن " تهديده" سيثنيهم عن قرارهم بالتفتيش وسيدعونه يأخذها ويخرج بالرغم من "ظهور علامات الارتباك والتخبط عليه".

ولأن افراد الجمارك كانوا متأكدين من احتواء الحقيبة على الممنوعات بحسب ما أظهره جهاز كشف الأمتعة، فقد وافقوا على طلبه المتمثل بتعويضه عن الحقيبة إذا كانت خالية من اية محظورات، وباشروا بفتحها ونزع البطانات الداخلية لها، ووجدوا 4 لفافات في قعرها تبين انها تحتوي على الكوكايين .

وبحسب النيابة العامة التي عرضت هذه الواقعة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فإن المتهم البالغ من العمر 37 عاما جلب وحاز بقصد الترويج 2142 غراما من الكوكايين، مدعيا في التحقيقات أن أحد أصدقائه في موطنه سلمه الحقيبة لإيصالها إلى شخص في دبي.

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