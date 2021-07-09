«الطوارئ والأزمات» تلغي مخلفات لـ «كوفيد» بـ 134 مليون درهم

أعلنت النيابة العامة الاتحادية، ممثلة في نيابة الطوارئ والأزمات، عن إلغائها غرامات مالية فرضتها على بعض مخالفي لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية، والتعليمات والواجبات المفروضة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 133 مليوناً و800 ألف درهم، تم التنسيق مع 79 جهة حكومية لإلغائها، فضلاً عن تخفيض وتعديل مخالفات بقيمة 4 ملايين و700 ألف درهم، تم تحريرها خلال العام الماضي.



وأشارت إلى أنها عكفت على الإشراف ومتابعة نحو 1642 بلاغاً من الشرطة، شملت محاولة الدخول لإمارة أبوظبي عبر مرافق رملية، وبلاغات تهريب ركاب، وبلاغات تزوير، وبلاغات مخالفي الحجر الصحي، مشددة في الوقت نفسه، على أنه تم ربط جميع مراكز الشرطة على مستوى الدولة بالنيابة، حيث يتم قيد القضايا من قبل أي مركز شرطة في الدولة.





تظلمات





وتفصيلاً، تسلمت نيابة الطوارئ والأزمات، خلال العام الماضي 2020، نحو 81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات «كوفيد 19»، منها 52 ألفاً و493 طلباً، انتهت النيابة من إجراءات النظر والبت فيها، مصدرة فيها قرارات بإلغاء وتخفيض وتعديل مخالفات، في ما مجموعه 33 ألفاً و94 طلباً.



وأصدرت النيابة قراراً بقبول 22 ألفاً و846 طلباً، وإلغاء الغرامات المقررة لها، والبالغ قيمتها 87 مليوناً 600 ألف درهم، فضلاً عن إلغاء 8929 طلباً خاصاً بخط الدفاع الأول، بقيمة إجمالي وصلت إلى 46 مليوناً و200 ألف درهم. كما خفضت النيابة الاتحادية، مخالفات بقيمة مليونين و300 ألف درهم، بعد نظرها في 592 طلباً، في الوقت الذي قبلت فيه إعادة إسناد 727 طلباً بقيمة مليونين و400 ألف درهم.





توزيع





وأما بالنسبة لأكثر المخالفات التي تم التظلم منها، فقد شكلت مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن، ما نسبته 50 %، بواقع 41 ألفاً و90 مخالفة، تلتها مخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، بنسبة 21 %، مسجلة 17 ألفاً و95 مخالفة.



وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة والمزدحمة، في المرتبة الثالثة، في قائمة أكثر المخالفات التي تم تقديم طلبات التظلم منها، بواقع 7726 مخالفة، بنسبة وصلت إلى 9.4 %، تلتها مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، بنسبة 6 %، مسجلة 5080 مخالفة.



وسجلت مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة الأكثر من 3 أشخاص، ما نسبته 4.3 %، من إجمالي عدد المخالفات التي تم التظلم منها، بواقع 3601 مخالفة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، ما نسبته 1.4 %، بواقع 1152 مخالفة.





أعضاء





وأفادت نيابة الطوارئ والأزمات، بأنها نجحت في العمل دون تكليف النيابة العامة، أي تكاليف إضافية، وبميزانية صفرية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن عدد أعضاء لجنة البت في التظلمات، وصل إلى 40 عضو نيابة عامة، 50 % منهم من فئة الشباب.



وأشارت إلى أن جميع أعضاء لجنة البت، يمتلكون نقطة اتصال على برنامج المرور، للاستعلام عن المخالفات المتعلقة بالتظلمات، وكذلك على برنامج «ملفي»، الخاص بدائرة الصحة، للاستعلام عن الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس «كوفيد 19».





100 %





وقالت النيابة العامة: إنه تم استخدام نظام ذكي مؤتمت بنسبة 100 %، لتقديم خدمات التظلم من مخالفات «كوفيد 19»، والتي تم إتاحتها على مدار الـ 24 ساعة، وخلال أيام الأسبوع، عبر موقعها الإلكتروني www.pp.gov.ae.



وتتيح الخدمة للأشخاص المحرر بحقهم مخالفات أو وكلائهم، وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية لمخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، طبقاً لقرار النائب العام، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية وتعديلاته، التقدم بطلب مسبب إلى قلم الجزاء في النيابة العامة، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالمخالفة.

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