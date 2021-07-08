السيطرة على حريق حاوية في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

سيطرت الأجهزة المعنية في دبي بكفاءة عالية على حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو في أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث إصابات أو وفيات. وتعاملت فرق الدفاع المدني في دبي مع الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات بحرفية عالية فور وقوعه.

وقال معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي إن الحريق اندلع على متن سفينة حاويات صغيرة سعتها 130 حاوية، وتمت السيطرة عليه.

وأكدت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن التحرك الفوري والسريع كان لمنع حدوث إصابات بشرية، وهو ما نجحت فيه فرق العمل التي تعاملت بجهد مع الحادث ، مشيرة إلى أنه سيجري التحقيق لمعرفة السبب.

وقالت إن تواجد الفرق من الدفاع المدني والإسعاف والشرطة وميناء جبل علي، عمل على احتواء الحريق، وكان هناك سرعة من جانب وسائل الإعلام في نقل الخبر حتى لا تنتشر الإشاعات، منوهة بأن هناك تنسيقاً بين الجهات كافة ومن بينها الإعلام لطمأنة الناس بأن هذا الحادث من الممكن أن يحدث في أي مكان في العالم ونقل الصورة كما هي على أرض الواقع.

ولفتت إلى أنه تم إخلاء السفينة المعنية من طاقمها في الوقت المناسب، كما لم تتضرر السفن في الميناء جراء الحادث.

وأكد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني في دبي السيطرة الكاملة على الحريق، مشيراً إلى بدء عملية التبريد.

من جهتها، أكدت سلطات ميناء جبل علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

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