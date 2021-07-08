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    دفاع مدني دبي يتعامل مع حريق في ميناء جبل علي

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

    وأكد أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

    وأوضح أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات من جراء الحادث في ميناء جبل علي.

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