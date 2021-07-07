شرطة دبي تحقق حلم طفل بأن يصبح ضابطاً

المصدر: دبي - البيان

حظي طفل من منطقة كلباء بالشارقة، يطمح بأن يصبح ضابط شرطة، برعاية خاصة من شرطة دبي التي وفرت له تجربة فريدة تساعده على تحقيق حلمه المستقبلي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب.

وكان سعود أحمد سالم الكعبي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، قد فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة الكتابة الإبداعية للأطفال، مبادرة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تُعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، وهي جزء من شبكة اليونسكو العالمية للهيئات الوطنية المتعاونة. وتنظم المسابقة الإقليمية من قبل مؤسسة الإمارات للآداب نيابة عن سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة لمنطقة الخليج. وقد تفضلت سموها بإرسال تهنئة وإشادة لسعود قبل زيارته لشرطة دبي.

وقد نظم زيارة سعود لمقر شرطة دبي النقيب سيد علي عباس السيد، بعد أن عرف عن طموحه من مؤسسة الإمارات للآداب، فقرر مساعدته لتحقيق حلمه، وقد تم تنظيم زي عسكري لسعود خصيصاً ليرتديه في زيارته لأقسام الشرطة، وتم اصطحابه في سيارة مميزة للقيام بجولة خاصة.

وقالت سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على المبادرة المقدمة من شرطة دبي: «إن المسابقة تتيح للأطفال إبداء وجهات نظرهم فيما يمكن القيام به لتغيير عالمنا للأفضل، وتشجعهم على التفكير بعمق في السبل الأمثل لتعاملنا مع كوكبنا ومع بعضنا البعض. وفي قصة سعود يقف البطل في وجه المتنمرين للدفاع عن صديقه، مما يعكس إيمان سعود بالعدالة وتصميمه على مواجهة الظلم والتمييز. يسعدني أن شرطة دبي تقدر القيم التي يتحلى بها سعود وتواكب تطلعاته للانضمام إلى جهاز الشرطة، وأنها وفرت له هذه الفرصة الرائعة. إن رغبته في تحسين مجتمعنا وحماية حقوق الآخرين هي مثال لنا جميعًا وسوف ترتقي به وبمجتمعه في المستقبل».

جهود

من جانبه، أشاد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالنيابة، بجهود النقيب سيد علي عباس السيد من إدارة العلاقات المجتمعية في تحقيق أمنية الطفل سعود، الضابط الصغير الذي يتطلع لمستقبل واعد لديه كل السمات التي تجعله من ضابط شرطة بمستوى رفيع، والذي اظهر التزامه بأن يكون مواطناً صالحاً من خلال خدمة الآخرين ومساعدتهم، والقيام بمهام مجتمعية بناءة، مثل الزراعة في الحدائق والتطوع بالعمل في الأعمال التجارية المحلية، ولدى سعود وعي بالقضايا الكبرى التي تحدث الفرق المنشود، وأنا متأكد من أن مسيرته المهنية ستكون متميزة بشكل استثنائي.

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